Il presidente francese Emmanuel Macron in missione a Mosca, per cercare di mediare per una de-escalation della situazione ad alta tensione al confine tra Russia e Ucraina, dove da mesi il Cremlino sta ammassando truppe con l’intenzione – le intelligence occidentali, a cominciare da quella Usa, ne sono sicure – di aggredire il territorio in mano a Kiev.

Nel corso della sua visita, Macron incontrerà il presidente Vladimir Putin, per poi volare proprio a Kiev per un altro colloquio, questa volta con il leader ucraino Volodymyr Zelensky.

Intanto, mentre gli Usa rafforzano la loro presenza in Europa orientale, con l’invio di altre truppe in Polonia, dall’Ue arrivano nuovi ammonimenti a Mosca.

"Le sanzioni alla Russia sono pronto a scattare da subito nel caso di una violazione dell'integrità territoriale dell'Ucraina e della violazione della sovranità dell'Ucraina", ha detto la portavoce del governo tedesco, Christiane Hoffmann.

In base alle informazioni in possesso di Washington, una possibile invasione da parte della Russia al territorio dell’Ucraina orientale sarebbe ormai imminente.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata