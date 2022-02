L'amministrazione Biden ha informato nei giorni scorsi i parlamentari americani e i partner europei che la Russia ha messo insieme il 70% delle forze necessarie per una invasione completa dell'Ucraina.

Lo scrive il New York Times. Secondo le previsioni di Washington l’invasione potrebbe causare fino a 50mila morti civili e 23mila militari ucraini (oltre a 3000-10.000 soldati russi), far capitolare Kiev in due giorni e scatenare una crisi umanitaria con 5 milioni di rifugiati in Europa.

L’intelligence Usa non pensa che Putin abbia già deciso, ma è convinta che la finestra diplomatica si stia chiudendo. Nel caso, è la convinzione di Washington, non si muoverà fino alla seconda metà di febbraio, quando il terreno ghiacciato agevolerebbe il passaggio dei mezzi pesanti e le Olimpiadi invernali di Pechino saranno finite o quasi, evitando così di inimicarsi il presidente cinese Xi Jinping, che resta un alleato indispensabile.

Nel frattempo sono aumentate le truppe schierate da Mosca: 83 gruppi di battaglioni tattici, con circa 750 militari ciascuno, contro i 60 di due settimane fa. Le truppe sono supportate da decine di migliaia di persone per la logistica, il supporto aereo e quello medico.

LA REPLICA DI MOSCA – Secca la risposta di Mosca che considera "una follia" le speculazioni degli Usa. "La follia e l'allarmismo continuano", ha dichiarato il viceambasciatore russo all'Onu, Dmitry Polyanskiy aggiungendo: "E se dicessimo che gli Stati Uniti potrebbero impadronirsi di Londra in una settimana e causare la morte di 300.000 civili? Tutto questo sulla base delle nostre fonti di intelligence che non riveleremo".

KIEV: “NO ALLARMISMI” – Anche Kiev, sottolineando che “le chance di una soluzione diplomatica sono maggiori di quelle di una escalation militare in Ucraina”, invita a non fare allarmismo.

"Non credete alle previsioni apocalittiche", twitta il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba. "Capitali diverse - continua – hanno scenari diversi, ma l'Ucraina è pronta a qualsiasi sviluppo. Oggi l'Ucraina ha un forte esercito, un sostegno internazionale senza precedenti e la fiducia degli ucraini nel loro Paese".

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata