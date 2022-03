Leonardo DiCaprio non ha donato 10 milioni di dollari all’esercito ucraino né al Visegrad Fund e non ha una nonna originaria di Odessa.

A smentire la notizia, circolata nei giorni scorsi e finita su tutti i siti dei principali media del mondo, facendo anche il pieno di condivisioni e commenti sui social, è stata la Cnn, che parla senza mezzi termini di “fake news”.

L’emittente americana ha infatti interpellato una fonte vicina alla star di Hollywood, apprendendo che l’attore ha fatto sì donazioni in favore del popolo ucraino sotto attacco da parte della Russia, ma non alle forze armate né al Visegrad Fund (che ha anch’esso confermato di non aver ricevuto nulla), bensì ad alcune associazioni in prima linea per l’assistenza umanitaria, come il Comitato internazionale di salvataggio, Save The Children e l’Unhcr. Le cifre devolute non sono state però rivelate. La stessa fonte ha inoltre smentito le radici ucraine dell’artista Premio Oscar.

La Cnn ha anche provato a ripercorrere a ritroso la “catena” che ha portato la notizia a essere ripresa sulle principali testate giornalistiche mondiali, scoprendo che la fake news è stata originata da un articolo pubblicato da Gsa News, un piccolo sito della Guyana, in Sudamerica, che si sarebbe a sua volta basato su un post, non verificato, pubblicato sui social da una donna ucraina.

Patrick Carpen, il direttore del sito, ha spiegato: “Siamo una piccola realtà, con pochi lettori. Ho pensato che se l’articolo sulla presunta donazione di DiCaprio fatto in base al post di quella donna si fosse rivelato sbagliato avremmo poi potuto semplicemente cancellarlo, senza troppe conseguenze”.

Invece quell’articolo, anziché restare in sordina, ha fatto il giro del mondo, ottenendo centinaia di migliaia di condivisioni e commenti sui social network.

