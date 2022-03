Spunta uno “sherpa” a sorpresa nei negoziati tra Kiev e il Cremlino per il cessate il fuoco nell’Ucraina invasa dalle truppe russe.

Si tratta dell’ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder, che si trova a Mosca per incontrare Vladimir Putin. Lo riferiscono diversi media internazionali, come Politico e Bild.

Da quanto si apprende, né il governo tedesco né il partito socialdemocratico Spd, partito di Schroeder, sapevano di questo incontro.

L’ex leader di Berlino, a capo del governo dal 1998 al 2005, sarebbe partito alla volta della capitale russa su richiesta del governo ucraino, proprio con l’obiettivo di mediare per la pace.

Lui e Putin sono infatti amici da anni e l'ex cancelliere socialdemocratico è molto vicino alla cerchia degli oligarchi.

In patria Schroeder è da settimane sotto forte pressione: il partito gli ha chiesto di prendere le distanze dalla guerra e di lasciare i suoi incarichi in Russia, dove è presidente del consiglio di sorveglianza del colosso petrolifero Rosneft, e candidato ad entrare in quello di Gazprom. Proprio ieri dieci ex presidenti dell'Spd lo avevano sollecitato a prendere posizione e a spendersi personalmente nelle trattative tra le due parti in conflitto.

