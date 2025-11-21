Gli Stati Uniti hanno presentato una bozza di piano per l'Ucraina, che prevede in particolare la cessione da parte di Kiev delle regioni di Donetsk e Luhansk, nell'est del Paese, a Mosca, e il rientro della Russia nel G8.

Secondo la portavoce della Casa Bianca Karolina Leavitt, l'inviato diplomatico Steve Witkoff e il Segretario di Stato americano Marco Rubio hanno lavorato "discretamente" a questo piano per circa un mese. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di voler discutere il piano con la sua controparte americana "nei prossimi giorni".

Ecco i 28 punti di questo piano, secondo la bozza di testo rivista e tradotta dall'AFP:

1. La sovranità dell'Ucraina sarà confermata.

2. Verrà concluso un patto di non aggressione globale tra Russia, Ucraina ed Europa. Tutte le ambiguità rimaste irrisolte negli ultimi 30 anni saranno considerate risolte.

3. Si prevede che la Russia non invaderà i paesi vicini e che la Nato non si espanderà ulteriormente.

4. Sarà condotto un dialogo tra Russia e Nato, mediato dagli Stati Uniti, per risolvere tutte le questioni relative alla sicurezza e creare le condizioni per una de-escalation.

5. L'Ucraina riceverà garanzie di sicurezza affidabili.

6. Le forze armate ucraine saranno limitate a 600.000 effettivi.

7. L'Ucraina accetta di sancire nella propria Costituzione che non aderirà alla Nato e la Nato accetta di includere nel proprio statuto una disposizione che specifichi che l'Ucraina non sarà integrata in futuro.

8. La Nato accetta di non dislocare truppe in Ucraina.

9. I caccia europei saranno basati in Polonia.

10. Gli Stati Uniti riceveranno un risarcimento per la garanzia di sicurezza. Se l'Ucraina invadesse la Russia, perderebbe questa garanzia. Se la Russia invadesse l'Ucraina, oltre a una risposta militare coordinata e decisa, tutte le sanzioni globali verrebbero ripristinate, il riconoscimento del nuovo territorio e tutti gli altri vantaggi di questo accordo verrebbero revocati. Se l'Ucraina lanciasse un missile su Mosca o San Pietroburgo senza una valida ragione, la garanzia di sicurezza sarebbe considerata nulla e priva di effetto.

11. L'Ucraina ha i requisiti per l'adesione all'UE e riceverà un accesso preferenziale al mercato europeo a breve termine, mentre la questione è in esame.

12. Un solido pacchetto globale di misure per la ricostruzione dell'Ucraina, tra cui la creazione di un Fondo di Sviluppo per l'Ucraina, la ricostruzione delle infrastrutture del gas ucraine, la riabilitazione delle aree danneggiate dalla guerra, lo sviluppo di nuove infrastrutture e la ripresa dell'estrazione di minerali e risorse naturali, il tutto supportato da uno speciale programma di finanziamento sviluppato dalla Banca Mondiale.

13. La Russia verrebbe reintegrata nell'economia globale, con discussioni programmate sulla revoca delle sanzioni, il rientro nel G8 e la conclusione di un accordo di cooperazione economica a lungo termine con gli Stati Uniti.

14. 100 miliardi di dollari di beni russi congelati saranno investiti in progetti guidati dagli Stati Uniti per la ricostruzione e gli investimenti in Ucraina, con gli Stati Uniti che riceveranno il 50% dei benefici. L'Europa contribuirà con ulteriori 100 miliardi di dollari per aumentare l'importo degli investimenti disponibili per la ricostruzione dell'Ucraina. I fondi europei congelati saranno sbloccati e i restanti fondi russi congelati saranno investiti in un veicolo di investimento separato, russo-americano.

15. Sarà istituito un gruppo di lavoro congiunto russo-americano sulla sicurezza per promuovere e garantire il rispetto di tutte le disposizioni del presente accordo.

16. La Russia sancirà per legge la sua politica di non aggressione nei confronti dell'Europa e dell'Ucraina.

17. Gli Stati Uniti e la Russia concorderanno di estendere la validità dei trattati di non proliferazione e controllo delle armi nucleari, incluso il Trattato START I.

18. L'Ucraina accetta di non essere uno Stato dotato di armi nucleari, in conformità con il Trattato di non proliferazione delle armi nucleari.

19. La centrale nucleare di Zaporizhzhia sarà messa in servizio sotto la supervisione dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) e l'elettricità prodotta sarà equamente ripartita tra Russia e Ucraina al 50%.

20. Entrambi i Paesi si impegnano a implementare programmi educativi nelle scuole e nella società volti a promuovere la comprensione reciproca e la tolleranza.

21. Crimea, Luhansk e Donetsk saranno riconosciute come territori russi de facto, anche dagli Stati Uniti. Kherson e Zaporizhzhia saranno congelate lungo la linea di contatto, il che costituirà un riconoscimento de facto lungo tale linea. La Russia rinuncerà a tutti gli altri territori sotto il suo controllo al di fuori delle cinque regioni. Le forze ucraine si ritireranno dalla parte della regione di Donetsk attualmente sotto il loro controllo, che verrà quindi utilizzata per creare una zona cuscinetto.

22. Avendo concordato i futuri accordi territoriali, la Federazione Russa e l'Ucraina si impegnano a non alterare tali accordi con la forza. Nessuna garanzia di sicurezza sarà applicata in caso di violazione di tale impegno.

23. La Russia non impedirà all'Ucraina di utilizzare il fiume Dnepr per scopi commerciali e saranno conclusi accordi sul libero trasporto di grano attraverso il Mar Nero.

24. Sarà istituito un comitato umanitario per affrontare le questioni relative allo scambio di prigionieri, alla restituzione delle salme, al ritorno di ostaggi e detenuti civili, e sarà implementato un programma di ricongiungimento familiare.

25. L'Ucraina terrà le elezioni entro 100 giorni.

26. A tutte le parti coinvolte in questo conflitto verrà concessa un'amnistia completa per le loro azioni durante la guerra e si impegneranno a non avanzare rivendicazioni o prendere in considerazione reclami in futuro.

27. Il presente accordo sarà giuridicamente vincolante. La sua attuazione sarà monitorata e garantita dal Consiglio per la Pace, presieduto dal Presidente Donald J. Trump. Saranno imposte sanzioni per qualsiasi violazione.

28. Una volta che tutte le parti avranno accettato il presente memorandum, il cessate il fuoco entrerà in vigore immediatamente, al momento del ritiro di entrambe le parti dai punti concordati per iniziare l'attuazione dell'accordo.

«L'Ucraina ha bisogno di pace. Ma di una pace dignitosa, affinché le condizioni rispettino la nostra indipendenza, la nostra sovranità e la dignità del popolo ucraino», ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

