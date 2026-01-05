Indagini in corso per un presunto incidente avvenuto nella casa del vicepresidente americano J.D. Vance, a Cincinnati.

Sul posto gli agenti della polizia e i servizi segreti. Secondo quanto riportato dla canale di informazione Wcpo, ci sarebbero diverse finestre rotte. Su quanto accaduto non trapelano ulteriori dettagli. La polizia avrebbe fermato un sospettato.

Sembra che Vance o la sua famiglia non fossero in casa al momento dell'incidente. La città di Cincinnati aveva precedentemente annunciato che le strade intorno alla casa sarebbero rimaste chiuse fino a domenica 4 gennaio.

