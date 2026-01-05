Crans-Montana, rimpatriate le salme delle vittime italiane. L’ambasciatore: «I gestori del bar? Da noi li avrebbero arrestati»Ad accogliere i feretri a Linate anche il presidente del Senato Ignazio La Russa
Tornano in Italia con volo di Stato le salme di cinque dei sei giovani italiani morti nella strage di Crans-Montana.
All’aeroporto di Linate ad accogliere i feretri degli adolescenti rimasti uccisi nell’incendio divampato nel locale “Le Constellation” la notte di Capodanno il presidente del Senato Ignazio La Russa, il sottosegretario Alberto Barachini e il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, con i presidenti delle Regioni Lombardia, Liguria ed Emilia-Romagna, Attilio Fontana, Marco Bucci e Michele de Pascale, e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.
Con le vittime milanesi, i due amici Achille Barosi e Chiara Costanzo, anche le salme del bolognese Giovanni Tamburi e del genovese Emanuele Galeppini, che poi verranno trasportate verso le looro città d’origine.
A Ciampino invece il feretro del romano Riccardo Minghetti, accolto dal ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, e dal ministro dello Sport Andrea Abodi.
Alla partenza dei feretri dalla Svizzera, l'ambasciatore d'Italia Gian Lorenzo Cornado è tornato a parlare della tragedia, spiegando di aver saputo dalle autorità elvetiche che il soffitto del locale «era infiammabile, non era ignifugo». «Quello che so è che se c'era un'uscita di sicurezza era mal segnalata, e in mezzo a quel disastro non l'hanno neanche vista i ragazzi», ha aggiunto Cornado parlando con i cronisti.
Parlando di Jacques e Jessica Moretti, i gestori del locale – dove sono morte 40 persone e 120 sono rimaste ferite – l’ambasciatore ha invece affermato: «In Italia sarebbero stati arrestati».
(Unioneonline)