Dimessa due volte dall'ospedale con una diagnosi per accumulo di stress ma è morta a causa di un edema polmonare. Letizia Ciampi, 47enne fiorentina, è stata trovata morta il 2 gennaio nella stanza di un albergo di Fuerteventura, alle Canarie in Spagna, dove era arrivata, con un volo da Pisa, il 31 dicembre per festeggiare il Capodanno con un amico che la aspettava sull'isola spagnola. Poco dopo l'atterraggio, secondo quanto raccontano Patrizia e Davide, due amici della donna allertati una volta ritrovato il corpo, la 47enne avrebbe «lamentato dei dolori al petto e difficoltà nel respirare». Ha così deciso di andare a farsi visitare al locale pronto soccorso: dopo alcune analisi, i medici le avrebbero diagnosticato «un accumulo di stress, dimettendola e consigliandole però di sottoporsi ad accertamenti ai polmoni una volta tornata in Italia», raccontano ancora gli amici.

Rientrata nel suo b&b le condizioni della 47enne non sarebbero migliorate: i dolori che persistono e la respirazione che si fa sempre più faticosa. Intorno alle 21:30, dopo aver rifiutato l'invito al cenone di Capodanno dell'amico, Letizia Ciampi ha chiamato l'ambulanza facendosi portare per la seconda volta al pronto soccorso.

«I medici l'hanno visitata nuovamente - spiegano i due amici -, ma la diagnosi è stata la stessa. È stata nuovamente dimessa ed è tornata a casa». Tornata in camera «avrebbe chiamato il suo contatto per avvisarlo del malessere persistente - dice Davide -, per poi mettersi a letto», rinunciando al cenone di Capodanno. All'alba del primo giorno del 2026, l'amico ha provato a mettersi in contatto con lei. Non ricevendo nessuna risposta, avrebbe allora deciso «di andare a trovarla nel suo appartamento», ma non conoscendo il proprietario avrebbe impiegato «tutto il primo di gennaio per rintracciarlo».

Venerdì 2 gennaio la tragica scoperta. L'amico e il proprietario entrati nel b&b con l'aiuto dei pompieri hanno trovato Letizia senza vita, stesa sul letto in posizione fetale e con delle gocce di sangue sul lenzuolo. «I medici hanno detto che si è trattato di edema polmonare», spiega ancora l'amica Patrizia. Domani sarà eseguita l'autopsia sul corpo della 47enne. Letizia, agente di commercio, era molto conosciuta a Firenze anche per il suo impegno in politica. A Reggello, in provincia di Firenze, vive la madre della donna, distrutta dal dolore per la morte improvvisa della figlia: «Avevo solo lei, eravamo noi due. La mia amata figlia, non so come andare avanti».

(Unioneonline)

