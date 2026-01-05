Stop agli Scottish Fold e agli Sphynx in Olanda. Le due razze di gatti, tra le più celebri e ostentate sui social network, non sono più acquistabili nel Paese a partire dal 1° gennaio 2026. La svolta arriva con una nuova legge a tutela del benessere animale che vieta il commercio di questi animali, ritenuti il risultato di una selezione genetica estrema e dannosa. Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale olandese a fine ottobre, è ora pienamente operativo. In realtà non si tratta di una novità assoluta: l’allevamento delle due razze era già vietato da tempo, ma restava consentito l’acquisto da Paesi esteri. Una scappatoia che ora viene definitivamente chiusa. La legge non ha però effetto retroattivo: chi già possiede uno Scottish Fold o uno Sphynx potrà continuare a tenerlo, ma dovrà registrarlo e dotarlo di microchip, dichiarandone il possesso alle autorità competenti.

Ma cosa rende questi gatti tanto desiderati quanto vulnerabili? Nel caso degli Scottish Fold, il tratto distintivo – le orecchie ripiegate – è legato a una mutazione genetica che può provocare gravi patologie: narici ridotte spesso a una semplice fessura, crescita anomala delle ossa, deformazioni articolari e unghie che tendono a incarnirsi nei polpastrelli. Non mancano, inoltre, altre problematiche che possono interessare organi vitali come fegato e cuore. Gli Sphynx, celebri per l’assenza di pelo, pagano invece un prezzo altissimo proprio per questa caratteristica. La pelle, coperta solo da una sottilissima peluria, li rende particolarmente esposti a scottature solari e tumori cutanei. L’assenza di peli nei condotti uditivi facilita l’accumulo di sporco e impurità, aumentando il rischio di infezioni. Anche la termoregolazione rappresenta un problema costante: senza un manto protettivo, questi gatti disperdono più calore corporeo rispetto agli altri felini.

Belli, iconici, ma estremamente fragili e bisognosi di cure continue. Quello degli Scottish Fold e degli Sphynx non è però un caso isolato. Sono numerosi gli animali – cani compresi – frutto di una selezione genetica che privilegia l’estetica a scapito della salute. Emblematico l’esempio dei cani brachicefali, dal muso schiacciato e dal cranio tondeggiante, spesso costretti a convivere per tutta la vita con gravi difficoltà respiratorie. Una scelta, quella dell’Olanda, che riaccende il dibattito sul confine tra amore per gli animali e sfruttamento dell’estetica, e che potrebbe fare scuola anche nel resto d’Europa.

