«L'Ue continua a difendere i principi della sovranità e dell'integrità territoriale, come previsto dalla Carta dell'Onu, e allo stesso tempo continua a esprimere solidarietà alla Groenlandia e alla Danimarca». È quanto riferito da una portavoce della Commissione Europea, dopo le parole di Donald Trump sulla Groenlandia, precisando che la Danimarca è alleata degli Usa attraverso la Nato e che questo rappresenta una «grande differenza» rispetto al Venezuela.

«Abbiamo espresso chiaramente la nostra posizione», sottolinea la portavoce. «La Groenlandia è un territorio autonomo del Regno di Danimarca e qualsiasi modifica allo statuto spetta esclusivamente ai groenlandesi e ai danesi. Ricordiamo che la Groenlandia è un alleato degli Stati Uniti ed è anche coperta dall'alleanza Nato. E questa è una differenza enorme. Pertanto, sosteniamo pienamente la Groenlandia e non vediamo in alcun modo un possibile paragone con quanto è accaduto», ha concluso. Il riferimento è a quanto successo in Venezuela.

(Unioneonline)

