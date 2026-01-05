Nicolas Maduro è in tribunale a New York, ha lasciato il centro di detenzione Metropolitan Detention Center di Brooklyn per essere portato a bordo di auto blindate in tribunale, dove dovrebbe comparire alle 18 italiane di fronte alla corte federale di Manhattan. Con lui la moglie Cilia Adela Flores.

L’ex presidente venezuelano è uscito dal carcere ammanettato con la tipica tuta carceraria color cachi e occhiali arancione, scortato dagli agenti della Dea. Un elicottero lo ha preso per poi atterrare in un eliporto vicino al tribunale di New York.

Maduro è accusato di narco-terrorismo, traffico internazionale di cocaina e uso di armi da guerra. Lo giudicherà il 92enne Alvin Hellerstein, ebreo ultraortodosso. Sarà rappresentato nella sua prima apparizione in tribunale da un avvocato d'ufficio. Il giudice concederà all'ex leader del Venezuela il tempo necessario - fra i 30 e i 45 giorni - per cercarsi un suo legale per il processo.

E c’è già un super-testimone pronto ad inchidare Maduro. L'ex fedelissimo Hugo Armando Carvajal Barrios, detto «El Pollo», già capo dell'intelligence militare venezuelana poi cacciato da Maduro per tradimento, è stato arrestato e si è dichiarato colpevole di reati analoghi a quelli contestati ora all’ex leader venezuelano. «El Pollo» è stato a lungo tra i collaboratori chiave di Maduro: oggi compare in tribunale, negli Stati Uniti, per formalizzare le accuse americane contro il suo ex leader.

LA DIRETTA DELLA GIORNATA

Manifestanti davanti al tribunale di New York: «Giù le mani dal Venezuela»

Un centinaio di manifestanti si è radunato davanti al tribunale di New York per protestare contro la situazione in Venezuela. Molti sventolano bandiere del Paese sudamericano e cartelli con le scritte 'Liberate Nicolas Maduro e Cilia Flores ora' e 'Usa, giù le mani dal Venezuela'. Alcuni comunque ringraziano Donald Trump per aver rimosso l'ex leader.

Rodriguez in carica 90 giorni con possibilità di proroga

La Camera Costituzionale della Corte Suprema venezuelana ha assegnato a Delcy Rodríguez un mandato iniziale di 90 giorni , in conformità con l'articolo 234 della Costituzione, termine che potrà essere prorogato di altri tre mesi se approvato dall'Assemblea nazionale. Se fosse stata dichiarata una vacanza assoluta, il testo costituzionale avrebbe imposto la convocazione delle elezioni presidenziali entro 30 giorni. Tuttavia, la Corte Suprema ha evitato di pronunciarsi in via sostanziale sulla natura definitiva dell'assenza di Maduro, lasciando tale valutazione aperta a una fase successiva.

L’avvocato di Maduro

Nicolas Maduro sarà rappresentato in tribunale da David Wikstrom, avvocato penalista d'ufficio. Wikstrom ha rappresentato il fratello di Juan Orlando Hernandez, l'ex presidente dell'Honduras condannato per reati simili a quelli contestati a Maduro e poi graziato da Donald Trump. Lo riporta il New York Times. Wikstrom è anche il padre di Derek Wikstrom, uno dei pubblici ministeri nel caso contro l'ex sindaco di New York.

Presidente Colombia: «Pronto alle armi»

Il presidente colombiano, Gustavo Petro, si dice pronto a prendere le armi contro le minacce degli Stati Uniti. «Anche se non sono stato un militare, conosco la guerra e la clandestinità. Ho giurato di non impugnare mai più un'arma dal Patto di pace del 1989, ma per la Patria riprenderò di nuovo le armi che non voglio. Non sono illegittimo, né sono un narcotrafficante», ha scritto Petro su X in risposta alle ultime affermazioni dell'amministrazione americana che lo vede come possibile obiettivo dopo la cattura del presidente venezuelano, Nicolas Maduro. «L'unico bene che possiedo è la casa di famiglia, che sto ancora pagando con il mio stipendio. I miei estratti bancari sono stati pubblicati. Nessuno ha potuto dire che io abbia speso più di quanto guadagno. Non sono avido. Ho una enorme fiducia nel mio popolo e per questo ho chiesto al popolo di difendere il presidente da qualsiasi atto violento e illegittimo contro di lui. Il modo di difendermi è prendere il potere in tutti i municipi del Paese. L'ordine alle forze pubbliche è di non sparare contro il popolo e di sparare invece contro l'invasore».

Trump voleva l’accordo, ha cambiato idea

Donald Trump fino a soli sei mesi fa voleva raggiungere un accordo con Nicolas Maduro. Nel corso di un incontro nello Studio Ovale lo scorso luglio, il presidente aveva detto ai suoi collaboratori che voleva un'intesa che consentisse alle aziende americane di pompare petrolio venezuelano, mostrando di privilegiare la strada della diplomazia. Il segretario di Stato Marco Rubio - riporta il Wall Street Journal - era però contrario e aveva messo in guardia Trump dal fidarsi dell'ex leader del Venezuela. Dopo mesi di tentativi nel cercare di persuadere Maduro a lasciare in cambio di un'amnistia per i suoi reati, alla fine di dicembre Trump ha optato per l'azione militare. L'ossessione di Trump per il greggio del Venezuela ha scatenato una lotta sotterranea fra i suoi consiglieri e le lobby del greggio per definire la politica della Casa Bianca nei confronti del Venezuela. Trump, mette in evidenza il Wall Street Journal, ha chiarito con i suoi consiglieri di essere interessato a un accordo con Caracas che servisse alla sua agenda dell'America First, inclusa la cooperazione sulle espulsioni di migranti, piuttosto che a promuovere una transizione democratica.

Alle 16 riunione del Consiglio di Sicurezza Onu

Il Consiglio di Sicurezza Onu si riunisce questa mattina alle 10 locali, le 16 italiane, sul Venezuela: al centro del dibattito ci sarà la legalità della cattura dell'ex presidente Nicolas Maduro da parte degli Stati Uniti, ma è improbabile che Washington subisca forti critiche da parte degli alleati per la sua operazione militare. Russia, Cina e altri alleati del Venezuela hanno accusato gli Stati Uniti di violazione del diritto internazionale, ma i paesi vicini a Washington, molti dei quali si opponevano a Maduro, sono stati meno espliciti riguardo a eventuali preoccupazioni sull'uso della forza militare. Molti esperti legali affermano che l'azione ordinata da Donald Trump è stata illegale, ma essendo l'America un membro permanente del Consiglio di Sicurezza con diritto di veto, sarà in grado di bloccare qualsiasi tentativo da parte dei Quindici di ritenerla responsabile. E ad ora non sembra essere in discussione alcuna bozza di risoluzione sul tema.

