Crans-Montana, identificata la quarta vittima italiana: Chiara Costanzo, 16 anniIntanto proseguono le indagini sul tragico rogo. La Svizzera proclama il lutto nazionale per il 9 gennaio
C'è una quarta vittima italiana identificata della strage di Capodanno a Crans-Montana, dopo le prime tre di ieri (Giovanni Tamburi, Achille Barosi ed Emanuele Galeppini, tutti sedicenni). La famiglia è stata avvertita. Si tratta, a quanto si apprende, della sedicenne milanese Chiara Costanzo. Restano dunque due i dispersi italiani da identificare.
I giovani italiani rimasti invece feriti nel tragico rogo divampato nel locale “Le Constellation” della nota località sciistica elvetica durante la festa di Capodanno sono invece una quindicina.
Intanto, mentre procedono le indagini delle autorità svizzere (si indaga per omicidio e incendio colposi), la Confederazione elvetica ha indetto una giornata di lutto nazionale per venerdì 9 gennaio in ricordo delle vittime dell'incendio.
«Esistono le disgrazie, ma questa non è stata una disgrazia ma una tragedia evitabile: sarebbero bastati un po' di prevenzione e un minimo di buon senso», ha detto l'ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Cornado al termine di una cerimonia svoltasi domenica mattina proprio a Crans-Montana per commemorare le vittime.
(Unioneonline)