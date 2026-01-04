La lotta al traffico di droga come pretesto per mettere le mani sulle imponenti risorse petrolifere del Venezuela e porre fine al regime di Nicolas Maduro, inviando un segnale chiaro a tutta l'America Latina: chi non sta con gli Stati Uniti è un suo nemico e potrebbe essere nel mirino. Dietro il blitz ordinato da Donald Trump contro Caracas la battaglia al narcotraffico per proteggere gli americani è solo un piccola parte della ben più grande motivazione che ha alimentato e spinto l'amministrazione ad agire.

Dopo aver negato per mesi, in pubblico e in privato, che l'obiettivo fosse un cambio di regime, Trump è passato all'azione catturando Maduro e chiamando gli Stati Uniti ad amministrare la transizione di un Paese di 30 milioni di persone in quel Sudamerica che Washington vede come il "cortile di casa". E se qualcuno finora aveva dubbi e non si era lasciato troppo impressionare dalla campagna di massima pressione americana contro il Venezuela, l'operazione Absolute Resolve dovrebbe averli spazzati via, almeno secondo l'amministrazione. Mettere le mani sul petrolio venezuelano ha per l'amministrazione una grande valenza geopolitica: il Paese è uno dei maggiori fornitori di greggio di Cina, Russia, Iran e Cuba, alcuni dei maggiori nemici americani.

Il via libera di Trump

Alle 22.46 di venerdì il presidente ha dato il via libera all'operazione da Mar-a-Lago e ha seguito in tempo reale quanto accadeva sul campo. L'intelligence americana ha studiato Maduro e i suoi movimenti per mesi - «dove viveva, come si spostava e cosa mangiava», ha riferito il capo dello stato maggiore, il generale Dan Caine - grazie anche a una fonte della Cia all'interno del governo di Caracas. Dopo aver causato un blackout a Caracas, le forze americane sono arrivate nel compound di Maduro alle 2.01 di sabato mattina e hanno lanciato l'attacco. Alcuni video prima del raid - uno diffuso dal presidente americano - mostrano l'arrivo degli elicotteri e i bombardamenti che hanno preceduto l'intervento di precisione nella capitale ma anche i raid negli Stati di Miranda, Aragua e La Guaira. Gli Usa non hanno subito perdite: tutti i velivoli e tutti gli uomini coinvolti nel blitz sono rientrati alla base. Un elicottero è stato però colpito e due militari sono rimasti feriti.

Il blitz

Sono stati sorpresi nel sonno Nicolas Maduro e sua moglie Cilia, nella camera da letto della loro "fortezza" a Caracas. Il leader del Venezuela ha cercato di sfuggire dalle truppe americane, riparandosi in una camera blindata. Non è però riuscito a chiudere la porta «molto spessa e molto pesante», ha raccontato Trump, ed è stato catturato dagli uomini della micidiale divisione di elite Delta Force e da quelli del 160mo Reggimento Aviazione, quei “Night Stalkers” famosi per la missione ad Abbottabad che portò all'uccisione di Osama bin Laden. Fuori dal palazzo, nel cuore della notte e favoriti dal blackout tattico, in azione 150 velivoli fra aerei ed elicotteri Chinook, Black Hawk e Little Bird modificati. Nell’operazione ha avuto una parte anche il drone RQ-170 Sentinel, noto come la “Bestia di Kandahar”, aeromobile a pilotaggio remoto prodotto dalla Lockheed Martin. I preparativi per il blitz sono andati avanti per mesi e tutto era pronto già quattro giorni fa, ma alla fine l'operazione era stata posticipata a causa di condizioni meteo non congeniali. Poi nella notte fra venerdì e sabato c'è stata la svolta.

L’arrivo a New York

Mentre la Corte Suprema del Venezuela ha ordinato alla vicepresidente Delcy Rodriguez di assumere ad interim la presidenza, ieri sera il presidente venezuelano destituito, catturato dagli Stati Uniti a Caracas assieme a sua moglie Cilia Flores, è sceso da un aereo sotto scorta in un aeroporto a nord di New York, per poi arrivare a Manhattan in elicottero. La Casa Bianca ha successivamente diffuso un video di Maduro, ammanettato e in sandali, scortato da agenti nei locali della Drug Enforcement Administration (DEA), l'agenzia federale antidroga. «Buonasera, buon anno», si sente dire il presidente venezuelano, poi condotto in una prigione federale nel quartiere di Brooklyn. Nicolas Maduro dovrà comparire in data da destinarsi davanti a un giudice di New York, per rispondere in particolare di «narcoterrorismo» e importazione di cocaina negli Stati Uniti.

