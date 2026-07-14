Ucraina e Albania nell’Ue Il M5S: «Una mazzata, la Sardegna perderebbe il 58% dei fondi»Allarme degli europarlamentari pentastellati: «L’allargamento rischia di essere un boomerang per i territori più poveri»
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«Il Super Tuesday per l'allargamento, così come l'ha ribattezzato la Commissione europea, potrebbe rivelarsi una mazzata per il Sud Italia. Le quattro conferenze di adesione per Ucraina, Moldavia, Montenegro e Albania vengono aperte oggi senza una adeguata riflessione sulle conseguenze che questo processo avrà sul Sud Europa».
Lo affermano in una nota gli eurodeputati del Movimento 5 stelle Danilo Della Valle e Valentina Palmisano, evidenziando come «in uno studio indipendente del Centro Europa Ricerca pubblicato ieri i numeri siano inequivocabili: la Sardegna perderebbe il 58% degli attuali fondi europei che riceve, la Campania il 32%, la Sicilia il 29%, la Puglia il 31%, le Marche il 47%». Sarebbero «fortemente penalizzate anche la Calabria, l'Abruzzo, il Molise e la Basilicata».
«Noi – aggiungono gli europarlamentari del M5S – non siamo pregiudizievolmente contro l'allargamento, ma chiediamo cautela per evitare boomerang economici ai territori più poveri d'Europa».
«I fondi di coesione e quelli Pac – concludono Della Valle e Palmisano – sono il motore dell'Ue e questo motore rischia di incepparsi senza adeguate misure di compensazione. Il Movimento 5 Stelle continuerà a difendere i diritti di queste Regioni perché i diritti dei cittadini non possono essere sacrificati sull'altare degli equilibri geopolitici».
(Unioneonline)