La guerra dei droni, combattuta finora sul suolo ucraino, sconfina in Russia, colpita in profondità da una serie di attacchi ad infrastrutture energetiche, uno dei quali ha visto un velivolo senza pilota schiantarsi a non più di cento chilometri da Mosca.

E nelle ultime ore l’allarme è scattato in Crimea, dove il ministero della difesa della federazione russa parla di un «massiccio attacco» sventato, con «sei droni abbattuti e altri quattro disattivati».

In Moldavia la tensione schizza nel frattempo alle stelle, con centinaia di manifestanti del partito filorusso Sor che sono scesi in piazza a Chisinau chiedendo le dimissioni del governo di Maia Sandu ed elezioni anticipate: alcuni hanno cercato di fare irruzione nella sede dell'esecutivo ma sono stati bloccati dalla polizia schierata in assetto anti-sommossa che ha compiuto diversi arresti prima che i dimostranti si ritirassero.

In Russia ad alzare l'allarme ha contribuito anche un attacco hacker a canali televisivi e stazioni radio in diverse regioni del Paese, dalle quali sono stati diffusi falsi allarmi per imminenti bombardamenti missilistici. Nelle stesse ore lo spazio aereo su San Pietroburgo era stato chiuso al traffico per circa un'ora senza che venissero fornite spiegazioni.

Kiev mantiene il silenzio, come aveva fatto nel dicembre scorso, quando la Russia affermò di avere abbattuto droni ucraini che avevano preso di mira due basi aeree anch'esse lontane centinaia di chilometri dal confine, nelle regioni di Ryazan e Saratov. In Ucraina, intanto, continua a infuriare la battaglia per Bakhmut, nel Donbass, che le truppe russe cercano da mesi di conquistare.

«La situazione intorno alla città è estremamente tesa e nonostante le perdite significative, il nemico ha inviato le unità d'assalto meglio addestrate della Wagner per cercare di rompere le nostre difese», ha detto il comandante delle truppe ucraine di terra, Oleksandr Syrskyi, riferendosi al corpo militare privato impiegato da Mosca nella battaglia. Immagini aeree della Afp mostrano rovine e fumo alzarsi da questa città, un tempo conosciuta per la sua produzione di vino e sale. Fonti ucraine segnalano anche nuovi bombardamenti russi su Kherson, nel sud dell'Ucraina, con almeno un civile ucciso.

(Unioneonline/v.l.)

