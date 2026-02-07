Donald Trump ha dichiarato i colloqui con l'Iran sono stati «molto buoni».

«Abbiamo avuto colloqui molto positivi. Sembra che l'Iran voglia davvero raggiungere un accordo», ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell'Air Force One, in viaggio verso la sua residenza di Mar-a-Lago in Florida per il fine settimana.

«Ci incontreremo di nuovo all'inizio della prossima settimana», ha aggiunto.

Parlando con i cronisti, il presidente Usa è tornato sul video postato sul suo profilo social, dove i coniugi Obama sono stati trasformati in scimmie dall’AI. Un filmato che ha destato aspre polemiche. «Ho guardato solo la prima parte...e non ho visto tutto il video», ha riferito il presidente, aggiungendo di aver dato il video al suo staff perché lo pubblicasse e che neanche loro non avevano visto la clip per intero. Trump ha aggiunto che non intende scusarsi con gli Obama per il video razzista: «Non ho commesso nessun errore», ha affermato.

