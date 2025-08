Gli Stati Uniti imporranno dazi del 35% all'Unione europea se l'Ue non rispetterà l'impegno di investire in beni americani. Lo ha detto Donald Trump intervistato da Cnbc.

«L'Ue ci ha assicurato 600 miliardi di dollari per farci quello che vogliamo», ha detto il presidente. Se non arriveranno «alzerò i dazi al 35%» per l'Unione europea, è la minaccia: «L'unica ragione per cui li ho abbassati al 15% è stata questa», ha sottolineato il presidente.

«Siamo di nuovo un Paese ricco», ha detto Trump. Washington, ha poi aggiunto, è pronta ad annunciare la prossima settimana nuovi dazi su semiconduttori e chip. «Faremo un annuncio su semiconduttori e chip, che sono una categoria separata, perché vogliamo che siano prodotti negli Stati Uniti», ha affermato. L’annuncio arriverà circa «entro la prossima settimana», dice Trump.

Trump ha poi dichiarato che i dazi previsti sui prodotti farmaceutici importati negli Stati Uniti potrebbero raggiungere il 250%, il tasso più alto da lui minacciato finora. Inizialmente, ha spiegato, imporrà un «piccolo dazio» sui prodotti farmaceutici, ma poi, entro un anno o un anno e mezzo, «al massimo», aumenterà tale aliquota al 150% e poi al 250%.

(Unioneonline)

