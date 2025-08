Un giardino-memoriale per ricordare le vittime degli attentati del 13 novembre 2015 a Parigi. È lo spazio dedicato al ricordo, appena inaugurato, che sorge nel cuore della Ville Lumiere, accanto all’Hotel de Ville, in Place Saint-Gervais ora rinverdita e rinnovata. Un’area verde con alcune grandi pietre su cui sono incisi i nomi delle 130 vittime. I lavori sono iniziati nel settembre 2024. Per la sindaca di Parigi Anne Hidalgo è un "luogo di memoria dedicato alle vittime, alle loro famiglie e a tutti i parigini. Questo giardino commemorativo vuole essere anche un’oasi di calma e di riposo in omaggio alla vita e alla resilienza”. Gli attentati di Parigi del 13 novembre 2015 sono stati una serie di attacchi terroristici di matrice islamista sferrati da un commando armato collegato all’ Isis, che li ha successivamente rivendicati; gli attacchi armati si sono concentrati nel primo, decimo e undicesimo arrondissement e allo Stade de France, a Saint-Denis, nella regione dell'Ile de France. Nel video il nuovo giardino-memoriale.

