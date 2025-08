«Occuperemo la Striscia di Gaza. La decisione è stata presa». Lo riferisce un alto funzionario dell'ufficio del primo ministro Benyamin Netanyahu a Channel 12.

«Hamas non rilascerà altri ostaggi senza una resa totale, e noi non ci arrenderemo. Se non agiamo ora, gli ostaggi moriranno di fame e Gaza resterà sotto il controllo di Hamas», proseguono fonti vicino al premier dello Stato ebraico.

Intanto, in queste ore oltre 100 giornalisti, fotografi e corrispondenti di guerra hanno firmato una petizione che chiede «l'accesso immediato e senza supervisione della stampa straniera

alla Striscia di Gaza».

La petizione è firmata da noti giornalisti che lavorano per testate globali e fa parte dell'iniziativa Freedom To Report, lanciata dal pluripremiato fotografo Andre Liohn.

Tra i firmatari figurano l'inviata speciale di Sky News Alex Crawford, il presentatore Mehdi Hasan, Christiane Amanpour e Clarissa Ward, oltre al fotografo di guerra Don McCullin.

L'appello rinnova le richieste sia a Israele che ad Hamas affinché consentano ai giornalisti stranieri di entrare a Gaza per documentare in modo indipendente la guerra, cosa che è stata loro impedita dall'inizio dell'ultimo conflitto nel 2023.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata