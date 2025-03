Vladimir Putin sarebbe disposto a discutere una tregua in Ucraina a condizione che si facciano progressi verso un accordo di pace definitivo. È quanto riporta Bloomberg, dopo che il presidente Usa Donald Trump ha avvertito che la sua amministrazione sta valutando nuove, «ampie sanzioni» contro la Russia da mantenere sino a quando non verrà raggiunta un’intesa per il cessate il fuoco.

Sempre dal leader americano sono arrivate in queste ore nuove provocazioni agli alleati europei: «L'Europa non sa come mettere fine alla guerra, io sì», ha affermato.

Intanto, non si fermano i raid delle forze armate russe contro obiettivi ucraini. Nella notte tra venerdì e sabato nuovi attacchi di Mosca hanno provocato almeno 11 morti e 30 feriti nel Donetsk.

(Unioneonline)

