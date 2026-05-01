Teheran ha consegnato ai mediatori pakistani una «nuova proposta negoziale» rivolta a Washington riferita a un possibile accordo per concludere il conflitto in corso: lo riferisce l'agenzia iraniana Irna. Tale proposta è stata recapitata ieri sera, aggiunge la stessa fonte, senza indicarne al momento il contenuto.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha avuto oggi colloqui telefonici con i suoi omologhi di Arabia Saudita, Qatar, Turchia, Iraq e Azerbaigian incentrati sulle ultime «iniziative della Repubblica islamica per porre fine alla guerra», riferisce il ministero in una nota.

Se non si conosce il contenuto della nuova proposta iraniana, quel che sappiamo è che lunedì scorso Steve Witkoff, inviato della Casa Bianca, aveva inviato un elenco di modifiche alla precedente bozza elaborata dall’Iran e respinta da Donald Trump. Le modifiche si concentrano sul reinserimento della questione nucleare nel testo della bozza di accordo, riporta Axios che cita una fonte a conoscenza del dossier.

La fonte ha affermato che una delle modifiche includeva la richiesta che l’Iran si impegni a non tentare di trasferire uranio arricchito dai suoi impianti nucleari bombardati, né a riprendere qualsiasi attività in quei siti, finché i negoziati sono in corso.

Ieri, parlando con i giornalisti allo Studio Ovale, Donald Trump ha ribadito che l'Iran «vuole disperatamente un accordo» e che il Paese non potrà avere «capacità nucleari». «In un modo o nell'altro, otterremo l'uranio arricchito iraniano», ha aggiunto Trump, affermando che sta «provando a salvare l'Iran in qualche modo».

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata