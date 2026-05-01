Donald Trump torna all’attacco dell’economia europea e alza i dazi per le auto prodotte nel vecchio continente al 25%. «Sono lieto di annunciare che, in considerazione del fatto che l'Unione Europea non sta rispettando il nostro accordo commerciale, pienamente concordato, la prossima settimana aumenterò i dazi applicati all'Unione Europea su automobili e autocarri in ingresso negli Stati Uniti. Il dazio sarà innalzato al 25%», ha detto il presidente sul suo social Truth. Trump quindi precisa che sulle auto prodotte negli stabilimenti americani non ci saranno dazi.

«È pienamente inteso e concordato che, qualora tali automobili e autocarri saranno prodotti in stabilimenti americani, non verrà applicato alcun dazio. Numerosi impianti sono attualmente in fase di costruzione, con investimenti superiori ai 100 miliardi di dollari, un record nella storia dell'industria automobilistica», ha messo in evidenza Trump.

Quanto all’Iran, ha ribadito come Teheran voglia «fare un accordo, ma non sono soddisfatto». «Stiamo negoziando telefonicamente», ha poi assicurato. Parlando dello Stretto di Hormuz «completamente chiuso, al 100%», Trump ha lasciato aperta la porta a possibili nuovi attacchi. «Dal punto di vista umano non vorrei farlo, ma è una possibilità», ha aggiunto. Le opzioni per l'Iran sono «o un accordo o bombardarli a tappeto», ha messo in evidenza

Quindi il nuovo affondo a Italia e Spagna: «Non sono contento dell'Italia e non sono contento della Spagna. Ritengono che sia accettabile che l'Iran possieda armi nucleari», le sue parole.

(Unioneonline/v.l.)

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