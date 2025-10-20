Trump: «Kiev potrebbe ancora vincere ma non credo ci riuscirà»Le dichiarazioni del presidente Usa durante l’incontro alla Casa Bianca con il premier australiano
«L'Ucraina potrebbe ancora vincere, ma non credo ci riuscirà»: lo ha detto Donald Trump nell'incontro alla Casa Bianca col premier australiano Anthony Albanese, aggiungendo che «potrebbe accadere qualsiasi cosa».
Il presidente degli Stati Uniti parla poche ore dopo la pubblicazione delle indiscrezioni sull’andamento dell’incontro con il leader ucraino Volodymyr Zelensky, secondo le quali sarebbe finita sul tavolo – poi ribaltato – la proposta di cedere alla Russia territori che il nemico non ha ancora conquistato, come il Donetsk.
«Siamo sulla strada di provare a fare un accordo», ha aggiunto Trump, «se non faremo un accordo un sacco di persone pagheranno un grande prezzo».
(Unioneonline)