Il presidente americano Donald Trump è tornato ad annunciare che l’intesa con l’Iran per raggiungere un accordo con l’Iran e porre fine al conflitto del Golfo è ormai imminente. «Siamo nelle fasi finali di quello che sarà un ottimo accordo», ha dichiarato il presidente Usa dopo aver assistito a una partita delle finali Nba a New York. Il leader di Washington ha aggiunto che un l’accordo potrebbe essere raggiunto entro «due o tre giorni».

Spiragli positivi anche dalla Repubblica islamica: il rappresentante dell'Iran presso le Nazioni Unite Saeed Iravani ha dichiarato che Stati Uniti e Iran stanno «presentando e scambiando punti di vista e opinioni per raggiungere il testo definitivo di un Memorandum d'intesa, tramite il Pakistan». «Non abbiamo ancora raggiunto il testo definitivo, ma stiamo seguendo la questione», ha aggiunto, secondo l'agenzia Irna, esprimendo la speranza che il processo si concluda entro la fine di questo mese. Ha poi proseguito affermando: «Il cessate il fuoco sarà globale e riguarderà l'intera regione, Libano compreso».

(Unioneonline)

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