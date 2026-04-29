Trump e la foto con la mitragliatrice in mano: «Iran militarmente battuto. Faranno bene a darsi una svegliata»Nuovo post ad effetto su Truth del tycoon
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Nuova foto ad effetto su Truth del presidente Usa Donald Trump.
Il tycoon ha postato un’immagine modificata con l’IA dove appare mentre imbraccia un mitra, e sullo sfondo immagini di esplosioni. Ad accompagnare la frase: «Il bnravo ragazzo non c’è più». E ancora: «L'Iran non riesce a darsi una regolata. Non sanno come firmare un accordo sul nucleare. Faranno bene a darsi una svegliata al più presto».
Nelle ultime ore, durante la cena di Stato per Re Carlo, Trump aveva sottolineato: «Gli Stati Uniti hanno vinto "militarmente" sull'Iran». Il tutto mentre Teheran si appresta a presentare a giorni una nuova proposta di pace.
(Unioneonline)