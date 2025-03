Senza un accordo tra Stati Uniti e Iran sul nucleare, «l'Iran rischia di essere bombardato e di avere nuove sanzioni».

Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in una intervista con la tv Nbc. «Se non raggiungono un accordo, ci saranno dei bombardamenti», ha detto Trump, riferendosi al fatto che funzionari statunitensi e iraniani stanno trattando. «Ma c'è la possibilità che, se non raggiungano un accordo, applicherò loro tariffe secondarie come ho fatto quattro anni fa», ha aggiunto il leader di Washington.

La risposta dell’Iran non si è fatta attendere. Il leader supremo Ali Khamenei, ha affermato che Teheran «risponderà in modo forte» se il Paese venisse attaccato dagli Stati Uniti.

«Minacciano di fare danni», ha detto Khamenei durante un

discorso in diretta tv riferendosi alle minacce degli Stati

Uniti: «Se ciò verrà attuato, riceveranno sicuramente un duro

contrattacco».

(Unioneonline)

