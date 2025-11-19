Trump a Putin: «Fammi risolvere la tua cavolo di guerra». Spunta un piano segreto per la paceGli Usa spingerebbero per concedere a Mosca parti dell’Ucraina orientale in cambio di protezione a Kiev e Ue in caso di futuri attacchi russi
«Fammi risolvere la tua cavolo di guerra». È quanto avrebbe detto Donald Trump a Vladimir Putin nel corso di una telefonata dopo l'accordo di pace tra Armenia e Azerbaigian. A riferire la frase è stato lo stesso leader Usa, durante il Forum economico Usa-Arabia Saudita in corso a Washington.
Intanto, emergono nuove indiscrezioni sul piano americano per arrivare alla pace tra Mosca e Kiev. Da quanto rivelato ad Axios da un funzionario statunitense a conoscenza diretta del dossier, il piano Trump prevederebbe di concedere alla Russia parti dell'Ucraina orientale che attualmente non controlla, in cambio di una non meglio precisata “garanzia di sicurezza” degli Stati Uniti per l'Ucraina e l'Europa contro future aggressioni russe.
(Unioneonline)