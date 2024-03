Cresce l’apprensione per le condizioni di salute di Stefano Cherchi, il fantino 23enne originario di Mores disarcionato dal suo cavallo durante una competizione a Canberra, in Australia. Il giovane – come annunciato da Sky Sports – ha riportato un trauma cranico con emorragia interna e ora si trova in coma farmacologico.

Immediata la reazione della comunità internazionale delle corse, stretta intorno alla famiglia dell’atleta, in segno di vicinanza e supporto. Tra le voci si è fatta spazio quella del fantino inglese e cognato di Cherchi, Cieren Fallon, che ha esortato tutti alla preghiera, nella speranza che «possa sopravvivere alle ferite riportate».

Su X anche il post della suocera del 23enne, che ha condiviso uno scatto che ritrae il genero in compagnia della figlia Brittany Fallon: «Per favore, continuate tutti a pregare per Stefano, e anche per mia figlia. Hanno bisogno di tutte le preghiere possibili».

Il tragico incidente è avvenuto due giorni fa all’ippodromo Throughbred Park, quando Cherchi era in testa alla gara. Coinvolti anche altri due concorrenti, ma le loro condizioni non sono gravi.

