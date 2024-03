Il fantino sardo Stefano Cherchi è in gravi condizioni dopo essere caduto durante una gara a Canberra, in Australia.

L’incidente è avvenuto ieri all’ippodromo Thoroughbred Park: il giovane fantino originario di Mores, 23 anni, era in testa alla gara quando il cavallo è finito a terra e lo ha disarcionato. Una caduta che ha provocato una carambola in cui sono rimasti coinvolti altri due concorrenti, che non hanno riportato gravi ferite.

Cherchi ha riportato un trauma cranico e una emorragia interna secondo Sky Sports. Soccorso in pista per oltre un’ora e stabilizzato, è stato portato all’ospedale di Canberra, dove è ricoverato in condizioni molto gravi.

La New South Wales Jockeys Association ha dichiarato: «In seguito ad una caduta a Canberra, Stefano Cherchi ha subito un trauma cranico ed un'emorragia interna. Stefano è stato trasportato all'ospedale di Canberra, dove i medici valuteranno l'entità delle ferite. Preghiamo per Stefano».

Anche Marco Botti, che è stato suo allenatore, ha scritto un messaggio di preghiera per lui.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata