Ti vaccini contro il Covid? Puoi vincere un’auto.

A organizzare la speciale lotteria per invogliare la cittadinanza a sottoporsi all’iniezione anti-coronavirus è il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, che ha annunciato la messa in palio ogni settimana di cinque vetture (ciascuna del valore di circa un milione di rubli ciascuna, ovvero 11.500 euro), da assegnare tramite sorteggio a chi si è presentato negli hub della capitale russa per ricevere la dose.

"Dal 14 giugno all'11 luglio 2021 i cittadini che riceveranno la prima dose del vaccino anti Covid-19 parteciperanno ad una lotteria con l'estrazione a sorte di automobili", ha annunciato Sobyanin sul web. "Ma naturalmente . ha aggiunto il sindaco di Mosca – il vantaggio più grande per coloro che si vaccinano non può essere paragonato ad alcuna auto, poiché consiste nella loro salute e tranquillità".

