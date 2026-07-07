La presidente del Consiglio Giorgia Meloni siede allo stesso tavolo con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e quello americano Donald Trump alla cena dei leader Nato ad Ankara. Allo stesso tavolo, a quanto si apprende, ci sono il cancelliere tedesco Friedrich Merz con la consorte Charlotte, il presidente francese Emmanuel Macron con la moglie Brigitte e il primo ministro britannico Keir Starmer.

Sempre al tavolo, insieme al padrone di casa Erdogan, siede anche il segretario generale della Nato Mark Rutte, protagonista della prima giornata del vertice.

Intanto, Trump torna ad attaccare gli alleati europei. Arrivando ad Ankara per il summit il presidente americano precisa subito che, se il vertice si fosse tenuto in un altro Paese, non avrebbe partecipato. Il motivo, spiega, è duplice: da una parte l'amicizia con Erdogan, dall'altra «il mio disappunto nei confronti della Nato», che è «noto a tutti».

Durante il bilaterale con il presidente turco, il tycoon torna a sottolineare come gli Stati Uniti abbiano «speso tantissimi soldi nella Nato, trilioni di dollari per proteggere gli europei, per proteggere altri Paesi». Paesi che, a suo dire, avrebbero poi voltato le spalle a Washington durante la guerra in Iran. A partire dall'Italia. «Giorgia Meloni mi piace, è una brava persona, ma il nostro rapporto è peggiorato perché ha rifiutato di aiutarci. Non ha voluto essere coinvolta nello Stretto di Hormuz e credo che abbia commesso un errore», afferma Trump. Lo stesso, aggiunge, vale per Germania, Francia e Regno Unito.

«Noi non abbiamo bisogno di aiuto dopo che la guerra è finita. Ecco, non abbiamo bisogno di aiuto in generale, fondamentalmente. Noi aiutiamo loro, ma non siamo sicuri che loro ci aiutino. La Germania ci ha voltato le spalle, l'Italia ci ha voltato le spalle. E va bene, va bene così. Ma sapete, perché noi stiamo spendendo centinaia di migliaia di dollari e loro non ci sono per noi, ci voltano le spalle, voltano lo sguardo altrove? È così che hanno fatto», tuona dalla Turchia.

Trump contrappone quindi il comportamento degli alleati europei a quello di Ankara: «Con la Turchia abbiamo ottimi rapporti. Credo che molte persone ne siano testimoni oculari, anche le persone che sono sedute qui quest'oggi. Abbiamo dei rapporti perfetti con la Turchia e la Turchia è stata molto più leale di tanti altri Paesi che avremmo pensato sarebbero stati leali, ma non lo sono stati».

Il presidente americano non chiarisce poi se intenda annunciare ulteriori riduzioni delle truppe statunitensi in Europa. «Vedremo», dice, aggiungendo però che «non avremmo dovuto spendere dei soldi, avremmo potuto rimuovere tutte quante le nostre forze armate dall'Europa». Da Ankara arriva anche un avvertimento a Bruxelles: «L'Europa è molto diversa da 20 anni fa, molto diversa. E devono stare molto attenti, prestare attenzione all'immigrazione e all'energia, che sono due grandi settori chiave. Altrimenti non avrete più un'Europa dal punto di vista energetico e dal punto di vista dell'immigrazione se andate avanti così».

In attesa dei colloqui con gli altri leader, Meloni compresa, Trump annuncia che domani vedrà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. «Ho avuto un'ottima discussione con Putin, sicuramente dei colloqui con Erdogan, provo tantissimo rispetto per entrambi. Ho parlato anche con il presidente Zelensky subito dopo. Credo che entrambi vogliano giungere a un accordo, vogliano stipulare un accordo», sostiene. Sui contenuti del bilaterale interviene lo stesso Zelensky, spiegando che si parlerà «di diversi argomenti», compresa la difesa aerea. «Ciò che è importante oggi è trovare il modo per ottenere, il prima possibile, il maggior numero possibile di sistemi Patriot. Questa è la cosa più importante», afferma, sottolineando che «l'Europa ha bisogno di capacità proprie contro i sistemi balistici».

Il presidente ucraino rilancia infine la richiesta di ingresso del suo Paese nella Nato. «Ho una domanda per voi: credete davvero che sarebbe giusto lasciare fuori dalla Nato un Paese e un popolo con questo livello di capacità difensive? Se abbiamo già queste capacità, se gli ucraini sanno già come combattere in questo modo, allora non ha senso che queste capacità entrino a far parte della difesa collettiva degli alleati? Questo ci renderebbe tutti più forti. Ci consideriamo già partner affidabili e sarebbe solo naturale entrare a far parte di un'unica comunità di sicurezza comune. Il fatto è che il mondo rimarrà vicino alla fonte del problema, la Russia, per molto tempo. L'Ucraina nella Nato è una fonte di straordinaria sicurezza».

(Unioneonline/D)

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