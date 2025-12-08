Almeno quattro civili cambogiani sono stati uccisi oggi negli attacchi thailandesi lungo il confine tra i due Paesi, mentre circa dieci persone sono rimaste ferite. Lo ha reso noto il ministro dell’Informazione cambogiano, Neth Pheaktra, citato dall’agenzia Afp.

Secondo il ministro, gli scontri hanno interessato le province di Oddar Meanchey e Preah Vihear. La Thailandia, che ha condotto attacchi aerei nella stessa area, ha confermato la morte di un proprio soldato e il ferimento di altri otto militari.

Gli episodi rivelano una nuova escalation nelle tensioni al confine, dove i due Paesi condividono una lunga storia di contese territoriali. Le autorità locali continuano a monitorare la situazione mentre cresce la preoccupazione per la sicurezza dei civili nelle zone interessate.

