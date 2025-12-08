Ucraina
08 dicembre 2025 alle 08:44
Trump deluso da Zelensky: «Non ha preso in considerazione la proposta di pace»Il presidente Usa: «Ai suoi piace, credo che la Russia sia d'accordo»
«Stiamo parlando con Putin e con i leader ucraini, incluso Zelensky. Devo dire che sono un po' deluso che Zelensky non abbia ancora letto la proposta. Credo la Russia sia d'accordo, non sono sicuro che Zelensky sia d'accordo, ai suoi piace».
Risponde così Donald Trump a chi gli ha chiesto degli ultimi sviluppi nelle trattative per la pace in Ucraina e i prossimi passi.
