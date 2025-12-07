È salito ad almeno 25 morti il bilancio dell'incendio scoppiato ieri sera in un club della città indiana di Goa. Lo rendono noto stamattina le autorità locali, citate dai media indiani. Tra le vittime del rogo al “Birch” risultano anche quattro turisti e 14 membri dello staff.

Dalle indagini preliminari emerge che la maggior parte delle vittime è morta soffocata dopo l'incendio scoppiato nel seminterrato del club, privo di un'adeguata ventilazione. «La causa del rogo deve ancora essere accertata; stiamo anche verificando se il club abbia rispettato le norme di sicurezza antincendio», ha dichiarato il capo della polizia locale Alok Kumar.

Goa, ex colonia portoghese sulle rive del Mar Arabico, attira ogni anno milioni di turisti con la sua vita notturna, le spiagge sabbiose e l'atmosfera rilassata della costa.

