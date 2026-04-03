«Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di aver abbattuto un secondo F-35 americano mentre sorvolava l'Iran centrale». Lo scrive l'agenzia di stampa iraniana Fars, precisando che il caccia «è stato distrutto ed è precipitato». Uno dei piloti americani sarebbe stato recuperato dalle forze militari statunitensi e sarebbe in discrete condizioni. Il recupero è avvenuto dopo ore. Sconosciuta al momento la sorte del secondo pilota. Colpito anche un elicottero Usa, mandato in volo per cercare l'equipaggio del caccia. Il velivolo, come riferisce l’agenzia iraniana Mehr, «è stato colpito» da un proiettile.

Intanto i media statali del Kuwait riportano che un attacco di droni contro una raffineria di proprietà della compagnia petrolifera nazionale, avvenuto questa mattina, ha provocato incendi in diverse unità del sito. «La Kuwait Petroleum Corporation (Kpc) ha dichiarato all'agenzia di stampa Kuna che la raffineria di Mina Al-Ahmadi è stata presa di mira da un attacco di droni questa mattina presto, con conseguenti incendi in diverse unità operative», ha precisato l'agenzia, aggiungendo che le squadre di emergenza stanno lavorando per domare le fiamme.

(Unioneonline)

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