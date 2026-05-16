“Siamo profondamente commossi per la tragica scomparsa della biologa marina, Monica Montefalcone, venuta a mancare durante un’immersione alle Maldive insieme ad altri sub italiani”. Così, il presidente dell'Area Marina Protetta Tavolara - Punta Coda Cavallo, Francesco Lai.

“L’Area Marina Protetta Tavolara – Punta Coda Cavallo ricorda Monica, studiosa appassionata e figura di riferimento nel campo dell’ecologia marina e della tutela degli ecosistemi, con grande affetto e riconoscenza per la preziosa collaborazione prestata negli anni, in particolare attraverso gli studi sul coralligeno e per la sua presenza alla Casa delle Farfalle di Mare di Porto San Paolo, dove aveva contribuito con competenza, passione e straordinaria sensibilità scientifica alla divulgazione e alla conoscenza del nostro patrimonio marino”, continua Lai. E conclude: “Alla sua famiglia, ai colleghi e a tutte le persone che le hanno voluto bene giunga il nostro più sincero cordoglio e la vicinanza dell’intera comunità dell’Amp”.

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