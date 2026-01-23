Tajani: «La liberazione di Moretti è un oltraggio alle famiglie delle vittime»I titolare del Constellation di Crans Montana scarcerato dopo il pagamento di una cauzione di 200mila franchi
«Non ho parole per commentare la scarcerazione in Svizzera di Jacques Moretti. È un atto che rappresenta un vero oltraggio alla sensibilità delle famiglie che hanno perso i loro figli a Crans-Montana, che non tiene conto del lutto e del dolore profondo che queste famiglie condividono con il Popolo italiano».
Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, appresa la notizia della liberazione, dietro pagamento di una cauzione di 200mila franchi, del titolare del Constellation, dove a Capodanno sono morte decine di ragazzi e altrettante hanno riportato ustioni gravi.
«Rafforzeremo il nostro sostegno e la nostra solidarietà ai genitori delle vittime di questa incredibile sciagura. Continueremo a collaborare affinché le autorità svizzere accertino la verità e le responsabilità di quanto accaduto», conclude Tajani.
(Unioneonline)