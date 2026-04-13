«Vi porto i saluti di tutta l'Italia, con grandi sentimenti di gratitudine per quello che avete fatto e farete per garantire una pace difficile in questa area martoriata». Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, durante la sua missione a Beirut, in un videocollegamento con i soldati italiani del contingente Unifil in Libano.

«Avrei voluto venire come in passato da voi ma è impossibile per ragioni logistiche», ha spiegato Tajani, sottolineando che «siamo fieri di voi, contiamo su di voi e siete parte integrante della nostra politica estera, siamo tutti parte di una grande famiglia». «Tutta l'Italia è solidale ogni qualvolta si legge che correte qualche pericolo o azione non sempre gradita», ha aggiunto. «Sappiate che non siete isolati. Sono venuto qui anche per portarvi la mia solidarietà per gli attacchi che ci sono stati, siamo fieri di ciascuno di voi», ha detto ancora Tajani, ricordando di aver avuto «una lunga telefonata con il ministro degli esteri israeliano al quale ho chiesto come priorità la sicurezza dei nostri militari che stanno nel sud del Libano».

«So che domani verrà il capo di Stato maggiore della Difesa qui in Libano per portare vicinanza a tutti voi e vorrei estendere i sentimenti di profonda riconoscenza, stima e orgoglio. Sappiate che ogni giorno pensiamo a voi, ognuno di voi è seguito come se fosse uno dei nostri figli. Siete figli d'Italia e state nel nostro cuore».

(Unioneonline)

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