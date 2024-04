Attentato in un centro commerciale a Sydney, in Australia. Secondo le primissime informazioni ci sarebbero almeno 6 morti e diversi feriti. Un testimone citato dal Sidney Herald riferisce di aver visto corpi per terra riversi nel sangue.

Anche un bambino di nove mesi fra le tante persone accoltellate all’interno dello shopping center Westfield di Bondi Junction, che era pieno di gente.

Tutte le persone presenti sono state evacuate. Sul posto sono intervenute le teste di cuoio: un aggressore è stato ucciso, ma sarebbero due e la polizia sta cercando un secondo assalitore, fa sapere la stampa locale. Non si esclude che l’aggressione possa avere una matrice terroristica.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata