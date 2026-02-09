Re Carlo III è pronto a «dare sostegno» alla polizia britannica incaricata di valutare l'eventuale rilevanza penale delle informazioni confidenziali che l'ex principe Andrea avrebbe condiviso con Jeffrey Epstein su alcune missioni svolte in anni in cui era emissario e testimonial commerciale per conto di vari governi britannici in Asia. Lo rende noto Buckingham Palace in una nota nella quale si ricorda come Carlo abbia già «mostrato la profonda preoccupazione» e messo in atto azioni «senza precedenti» dopo il coinvolgimento del fratello (che i portavoce del re chiamano nella nota non per nome, ma semplicemente «Mr Mountbatten-Windsor») e anche per quanto continua a venire fuori sulla condotta di Andrea nell'ambito dello scandalo che ruota attorno il defunto finanziere pedofilo americano.

(Unioneonline)

