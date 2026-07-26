Una giornata di concerti, festa e musica per il Pride di Berlino, una delle più grandi sfilate Lgbtq+ in Europa, che si è chiusa nel terrore. Intorno alle 22 un suv bianco è stato visto entrare nel parco cittadino di Tiergarten e investire la folla che vi si era radunata causando la morte di una persona - una donna secondo lo Spiegel - e il ferimento di altre sedici, alcune delle quali in modo grave.

C'è un sospetto, non ancora arrestato: Abdul B., 21 anni, sarebbe noto alle autorità e legato ad «ambienti islamisti». Il giovane è fuggito a piedi quando il suv, dopo aver travolto la gente, si è schiantato contro un albero. «Stiamo cercando attivamente una o più persone sospettate di essere coinvolte nell'incidente», ha dichiarato la polizia, che ha mobilitato un «ingente dispiegamento di forze» e transennato l'area tra Potsdamer Platz e il lato meridionale del tunnel del Tiergarten alla ricerca di indizi e prove. Secondo quanto riferito dai testimoni alcune persone sarebbero state ferite anche da arma da taglio, altri hanno riferito di aver visto un uomo vestito di nero con un machete. «Parte integrante delle indagini - ha spiegato la polizia - è verificare se ci sia stata una seconda fase del reato dopo quella in cui il veicolo era in movimento. Se qualcuno sia poi sceso dal veicolo e abbia aggredito delle persone con possibili armi da taglio, ferendole». Il veicolo, vuoto e gravemente danneggiato, è stato sequestrato.

Il sindaco di Berlino Kai Wegner ha parlato di un «attacco alla nostra società libera e aperta al mondo. Berlino è la città della libertà - e oggi la nostra libertà è stata attaccata nel modo più terribile». «Lavoreremo con particolare determinazione per indagare a fondo su questo atto abominevole e garantire che venga punito», ha affermato il cancelliere tedesco Friedrich Merz.

Ieri centinaia di migliaia di persone hanno partecipato al Christopher Street Day (Csd) sotto lo slogan "Haltung ist hot" (Prendere posizione è "hot"). Le manifestazioni annuali del Csd commemorano il 28 giugno 1969, quando la polizia fece irruzione nello "Stonewall Inn", un bar gay di New York. Seguirono giorni di scontri con gli attivisti: eventi ampiamente considerati la nascita del moderno movimento per i diritti degli omosessuali.

La capitale tedesca è ancora scossa dall'accoltellamento di un turista spagnolo vicino al Memoriale dell'Olocausto nel febbraio del 2025, appena due giorni prima delle elezioni parlamentari. All'inizio di marzo, un giovane siriano è stato condannato a 13 anni di carcere per l'aggressione - una delle tante compiute in particolare da stranieri - che ha alimentato l'ascesa dell'estrema destra tedesca.

(Unioneonline/D)

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