Trump ha perso la pazienza con l'Iran, dubita che i negoziati portino a qualcosa ed è sempre più convinto che l'unica lingua che il regime capisca sia quella della forza, definendosi «in modalità vendetta» contro Teheran.

Poi in serata, durante l’incontro con i corrispondenti alla Casa Bianca, indossa a sorpresa il cappellino rosso con la scritta “Trump 2028” e annuncia: «È questa la mia intenzione. E questa è... la mia intenzione per un terzo mandato come presidente degli Stati Uniti. Lo faremo. Ci divertiremo un po'. Ho vinto. Ho vinto tre volte. Ora lo farò di nuovo», ha detto il tycoon nelle battute finali del suo intervento alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, durato poco più di un'ora. «Lo farò. Dovrebbe essere facile», ha aggiunto il tycoon in una sala diventata all'improvviso silenziosa. «Sto diventando molto bravo a candidarmi alla presidenza. Avrete tempo per parlarne. Sapete, è interessante quando torni e fai un buon lavoro, come abbiamo fatto noi. Perché la situazione è davvero pessima. Ma, parlando seriamente, voglio dire ancora una volta: voglio solo ringraziarvi tutti. È stata una serata interessante». Mentre poco dopo sono partite le note di Ymca, una delle sue canzoni preferite a cui ha abbinato un ballo particolare.

Nel frattempo il ministro degli Esteri di Teheran Araghchi ha precisato: «Non temiamo le minacce, né cederemo alle pressioni. L'Iran non accetterà un cessate il fuoco finché non saranno soddisfatte le sue richieste riguardo a Hormuz».

Nel Mar Rosso colpita nelle ultime ore una nave saudita: Riad replica attaccando siti militari degli Houthi yemeniti, che ribattono prendendo di mira impianti petroliferi e basi sul territorio saudita.

(Unioneonline)

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