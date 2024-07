Una terza bambina, di nove anni, è morta in ospedale per le ferite subite nella strage avvenuta ieri nella città inglese di Southport. Lo ha dichiarato la Merseyside Police in un comunicato, confermando che le altre due vittime avevano sei e sette anni.

È grande il cordoglio in tutto il Regno Unito per l’assalto nella cittadina nell’area metropolitana di Liverpool, compiuto nella nursery di un campus di yoga per neomamme, da un giovane di 17anni. Nel raid sono state ferite altre 8 bimbe, oltre a due adulti intervenuti per cercare di salvarle dalla furia dell'aggressore.

Messaggi di vicinanza ai parenti delle vittime sono arrivati anche dalla famiglia reale. «Mia moglie e io siamo rimasti profondamente scioccati per l'orribile incidente avvenuto a Southport», ha dichiarato re Carlo III in un messaggio pubblicato su X.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata