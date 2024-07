Un aggressore solitario, minorenne, è entrato in un centro per neo mamme a Southport, sobborgo di Liverpool, e, coltello alla mano, ha sferrato fendenti in ogni direzione. Ha ferito 8 persone, in gran parte bambine, e due delle piccole sono morte. Nel mirino, in particolare, una classe di yoga infantile. Il centro ospita infatti anche attività per minori tra i 3 e gli 11 anni.

La polizia ha arrestato un 17enne, presunto responsabili degli accoltellamenti.

Gli inquirenti sottolineano che l’episodio non è trattato al momento come un fatto di terrorismo, non è ancora chiaro quale sia stato il movente. I testimoni hanno parlato di «scene dell’orrore».

