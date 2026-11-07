Cinque persone uccise e almeno altre dieci ferite. È il bilancio di una sparatoria avvenuta nella piazza del Mercato principale di Cracovia, in Polonia.

Secondo quanto riferito dalla polizia polacca, un uomo alla guida di un'auto ha iniziato a sparare all'impazzata, colpendo diverse persone.

«L'aggressore è stato colpito da colpi d'arma da fuoco sparati dagli agenti di polizia ed è attualmente in ospedale. I servizi di emergenza sono sul posto», ha riferito la polizia.

(Unioneonline)

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