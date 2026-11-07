«Fiero di essere americano e di avere esercitato il diritto di

voto» alle elezioni di midterm.

Lo ha detto Papa Leone XIV, nel colloquio con i giornalisti durante il volo verso l’Uruguay, prima tappa del suo viaggio in Sudamerica, che lo porterà anche in Argentina e Perù.

Prevost è stato il primo Pontefice nella storia ad avere inviato la scheda di voto al suo Paese e durante il viaggio ha sottolineato l'importanza del gesto ai cronisti che lo stanno seguendo nel tour sudamericano.

Una missione che sembrava a rischio 24 giorni fa, quando a Leone è stato tolto un tumore maligno al polmone

al Policlinico Gemelli di Roma: «Io non ho mai avuto dubbi su questo viaggio - dice ora - Sto forse meglio di prima grazie alla fede in Dio, ai buoni medici e a uno stile di vita sano. Ai malati direi di non avere paura: i check-up regolari sono benedetti. La cosa migliore è prendersi cura di sé stessi».

(Unioneonline)

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