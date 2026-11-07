Un uomo alla guida di un'auto ha iniziato verso le 15 a sparare colpi a caso contro le persone nella piazza del Mercato di Cracovia.

Lo afferma la polizia polacca aggiungendo che l'uomo è stato arrestato. 

Viene confermato un bilancio di due morti e i 10 feriti, compresi alcuni agenti di polizia. 

- Notizia in aggiornamento – 

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata