l’emergenza
07 novembre 2026 alle 16:35aggiornato il 07 novembre 2026 alle 16:35
Cracovia, spara a caso da un’auto: due morti e almeno 10 feritiL'aggressore è stato fermato dalla polizia
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Un uomo alla guida di un'auto ha iniziato verso le 15 a sparare colpi a caso contro le persone nella piazza del Mercato di Cracovia.
Lo afferma la polizia polacca aggiungendo che l'uomo è stato arrestato.
Viene confermato un bilancio di due morti e i 10 feriti, compresi alcuni agenti di polizia.
- Notizia in aggiornamento –
(Unioneonline)
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