Allarmi bomba sugli aerei: «Dietro potrebbe esserci la Russia»Il Financial Times: «Le intelligence europee seguono la pista di attivisti o hacker filo-Cremlino»
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Le agenzie di sicurezza europee stanno indagando per accertare se le minacce di bombe a bordo che negli ultimi giorni hanno preso di mira decine di voli europei possano avere avuto origine in Russia. Lo riferisce il Financial Times, citando funzionari dell'intelligence secondo cui è in corso un'indagine transfrontaliera tra i servizi europei per risalire all'origine delle minacce.
Alcuni esponenti dell'intelligence europea ritengono che l'origine russa sia la più probabile, per movente, modalità operative, precedenti e primi indizi emersi. Un'ipotesi di lavoro è che le minacce siano di attivisti filo-Cremlino o gruppi hacker.
(Unioneonline)