L'ex presidente del Paraguay Santiago Peña è stato arrestato nella sua abitazione ad Asunción per ordine della magistratura nell'ambito del caso Ueno Bank.

L'arresto è avvenuto in contemporanea con la cerimonia al Congresso nazionale durante la quale Pedro Alliana ha prestato giuramento, assumendo formalmente la presidenza della Repubblica dopo la destituzione di Peña. L'ex presidente è accusato di responsabilità nella crisi provocata dal crac di Ueno Bank. Nella notte protesta di centinaia di manifestanti che chiedono il carcere e non gli arresti domiciliari.

(Unioneonline)

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