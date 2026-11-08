Svolta in Israele dopo le elezioni. Il presidente Herzog ha comunicato al leader del partito Yashar, Gadi Eisenkot l'intenzione di affidargli l'incarico di formare il nuovo governo. Oggi alle 17 l'incontro e l'annuncio ufficiale.

Il nome di Eisenkot era stato fatto nel corso delle consultazioni dalle forze politiche che rappresentano complessivamente 67 membri della Knesset, mentre partiti che hanno in tutto 46 parlamentari hanno indicato il primo ministro uscente e leader del Likud Benjamin Netanyahu, che per ora esce di scena in attesa di vedere se Eisenkot riuscirà a formare il governo.

Netanyahu è stato primo ministro di Israele nel complesso per 20 anni e in sei governi dal 1996 ad oggi.

(Unioneonline)

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